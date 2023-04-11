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1 час назад

Вышел новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

RT на русском

В сети опубликован новый трейлер картины режиссёра Дэвида Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), снятой по мотивам полнометражного мультфильма, основанного на сказочных повестях Джеймса Мэтью Барри.

Новый трейлер предстоящей ленты «Питер Пэн и Венди» опубликован на официальном YouTube-канале компании Walt Disney Studios.

По сюжету Венди (Эвер Андерсон), которая боится взрослеть, встречается с вечным мальчиком Питером Пэном (Александр Молони) и вместе со своими братьями отправляется в Нетландию. Компанию им составила фея Динь-Динь (Яра Шахиди), а роль главного противника героев — Капитана Крюка, взял на себя Джуд Лоу.

Премьера «Питера Пэна и Венди» состоится на канале Disney+ 28 апреля 2023 года.

Фильмы,Видео,Питер Пэн,Джуд Лоу,Walt Disney,
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