Вышел новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

В сети опубликован новый трейлер картины режиссёра Дэвида Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), снятой по мотивам полнометражного мультфильма, основанного на сказочных повестях Джеймса Мэтью Барри.

По сюжету Венди (Эвер Андерсон), которая боится взрослеть, встречается с вечным мальчиком Питером Пэном (Александр Молони) и вместе со своими братьями отправляется в Нетландию. Компанию им составила фея Динь-Динь (Яра Шахиди), а роль главного противника героев — Капитана Крюка, взял на себя Джуд Лоу.