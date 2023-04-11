Стала известна дата премьеры спортивной драмы "Лед 3". Об этом сообщает издание "Бюллетень Кинопрокатчика". Картина выйдет 14 февраля 2024 года.

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Подробности грядущего фильма неизвестны. Также не сообщается, кто стал режиссером драмы.

Первый фильм снял режиссер Олег Трофимов. Он рассказывает о фигуристке Наде, получившей серьезную травму во время работы.

Девушка встречает простого хоккеиста Сашу, с которым впоследствии заводит роман.

В главных ролях - Аглая Тарасова и Александр Петров.

Над продолжением "Льда" работал режиссер Жора Крыжовник. Во второй части Надя умирает во время родов. После трагедии Саша учится жить без возлюбленной и воспитывает дочь.