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10 минут назад

Стала известна дата премьеры спортивной драмы "Лед 3"

Газета.Ru

Стала известна дата премьеры спортивной драмы "Лед 3". Об этом сообщает издание "Бюллетень Кинопрокатчика". Картина выйдет 14 февраля 2024 года.

Стала известна дата премьеры спортивной драмы "Лед 3"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробности грядущего фильма неизвестны. Также не сообщается, кто стал режиссером драмы.

Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Первый фильм снял режиссер Олег Трофимов. Он рассказывает о фигуристке Наде, получившей серьезную травму во время работы.

Девушка встречает простого хоккеиста Сашу, с которым впоследствии заводит роман.

В главных ролях - Аглая Тарасова и Александр Петров.

Над продолжением "Льда" работал режиссер Жора Крыжовник. Во второй части Надя умирает во время родов. После трагедии Саша учится жить без возлюбленной и воспитывает дочь.

О работе над третьей частью проекта стало известно в октябре 2022 года.

Фильмы,Лёд,Олег Трофимов,Аглая Тарасова,Михаил Врубель,Александр Петров,Александр Андрющенко,Федор Бондарчук,
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