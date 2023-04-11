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43 минуты назад

Netflix снимет ремейк французского триллера «Плата за страх»

Inc-News

Над фильмом будут работать французские кинематографисты.

Netflix снимет ремейк французского триллера «Плата за страх»
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix займётся пересмотром французской классики 1950-х «Плата за страх». Режиссёром ремейка назначен Жюльен Леклерк. Премьера состоится в 2024-м году.

В оригинальном фильме 1953-го года Ив Монтан, Петер ван Эйк, Шарль Ванель и Фолько Люлли сыграли четырёх неудачников, нанявшихся вести по горам грузовики, заполненные нитроглицерином, в рамках операции по тушению пожара на нефтяной скважине.

Эта картина Анри-Жоржа Клузо считается одним из самых захватывающих остросюжетных триллеров всех времён.

В киноверсии Леклерка сыграют Франк Гастамбид («Такси 5»), Альбан Ленуар («Шальная пуля»), Ана Жирардо («Этот дом») и др.

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