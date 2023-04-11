Netflix снимет ремейк французского триллера «Плата за страх»

N etflix займётся пересмотром французской классики 1950-х «Плата за страх». Режиссёром ремейка назначен Жюльен Леклерк. Премьера состоится в 2024-м году.

В оригинальном фильме 1953-го года Ив Монтан, Петер ван Эйк, Шарль Ванель и Фолько Люлли сыграли четырёх неудачников, нанявшихся вести по горам грузовики, заполненные нитроглицерином, в рамках операции по тушению пожара на нефтяной скважине.