Netflix снимет ремейк французского триллера «Плата за страх»

Над фильмом будут работать французские кинематографисты.
Netflix займётся пересмотром французской классики 1950-х «Плата за страх». Режиссёром ремейка назначен Жюльен Леклерк. Премьера состоится в 2024-м году.
В оригинальном фильме 1953-го года Ив Монтан, Петер ван Эйк, Шарль Ванель и Фолько Люлли сыграли четырёх неудачников, нанявшихся вести по горам грузовики, заполненные нитроглицерином, в рамках операции по тушению пожара на нефтяной скважине.
Эта картина Анри-Жоржа Клузо считается одним из самых захватывающих остросюжетных триллеров всех времён.
В киноверсии Леклерка сыграют Франк Гастамбид («Такси 5»), Альбан Ленуар («Шальная пуля»), Ана Жирардо («Этот дом») и др.