Marvel выпустила первый трейлер фильма «Марвелы»

Marvel выпустила первый тизер-трейлер фильма «Марвелы» — нового фильма пятой фазы своей киновселенной. Лента расскажет о приключениях трёх героинь: Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. В какой-то момент они выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами, и пытаются выяснить причину, по которой это происходит.