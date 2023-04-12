Вышел трейлер жестокого боевика с Дженнифер Лопес "Мать"

Опубликован трейлер (18+) очередного фем-боевика-триллера "Мать" (The Mother). Главную роль в ленте с жестким рейтингом R сыграла Дженнифер Лопес.
Ее героиня - брутальная убийца, некогда вынужденная, ради ее же блага, отдать своего ребенка на удочерение, присматривая за ней дистанционно. Но когда противостоящие Лопез подонки и разного рода мерзавцы выходят на след девочки, мать кроваво меняет подход к ситуации (сами, как говорится, виноваты).
В других ролях - Пол Рэйси, Джозеф Файнс, Гаэль Гарсиа Берналь, Омари Хардвик, Фахим Фазли, Тодд Мэтьюз и Джесси Гарсиа. Постановщица - номинантка Каннского МКФ Ники Каро ("Мулан").
Релиз - 12 мая. Кроме того в этот же день выйдет и южнокорейский масштабный постапокалиптический сериал "Черный рыцарь", в котором вымерло 99% населения Земли. Его трейлер - здесь.