Вышел трейлер жестокого боевика с Дженнифер Лопес "Мать"

Ее героиня - брутальная убийца, некогда вынужденная, ради ее же блага, отдать своего ребенка на удочерение, присматривая за ней дистанционно. Но когда противостоящие Лопез подонки и разного рода мерзавцы выходят на след девочки, мать кроваво меняет подход к ситуации (сами, как говорится, виноваты).