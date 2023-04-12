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Вышел трейлер фильма о супергероинях «Марвелы»

Студия Marvel опубликовала трейлер нового фильма о супергероинях «Марвелы». Видеоролик опубликован на YouTube.

Действие в картине разворачивается после событий мини-сериала «Мисс Марвел». Героиням предстоит выяснить, почему при каждом применении сверхсилы они меняются местами друг с другом.

Режиссером кинокомикса выступила Ниа ДаКоста. Главные роли исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани. Мировая премьера запланирована на 10 ноября 2023 года.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о потере зрительского интереса к супергеройским фильмам. Файги усомнился в том, что аудитория устанет от кинокомиксов. По словам главы Marvel Studios, у поклонников комиксов есть «80 лет самых интересных, эмоциональных, новаторских историй». Он отметил, что это огромная база, которую можно адаптировать к разным жанрам фильмов.

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