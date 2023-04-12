Вышел трейлер фильма о супергероинях «Марвелы»

Действие в картине разворачивается после событий мини-сериала «Мисс Марвел». Героиням предстоит выяснить, почему при каждом применении сверхсилы они меняются местами друг с другом.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о потере зрительского интереса к супергеройским фильмам. Файги усомнился в том, что аудитория устанет от кинокомиксов. По словам главы Marvel Studios, у поклонников комиксов есть «80 лет самых интересных, эмоциональных, новаторских историй». Он отметил, что это огромная база, которую можно адаптировать к разным жанрам фильмов.