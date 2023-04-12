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Режиссер Клим Шипенко приступил к съемкам "Холопа 2"

Режиссер Клим Шипенко в беседе с РИА Новости рассказал о съемках сиквела своего фильма «Холоп».

Шипенко приступил к съемкам "Холопа 2"
© Газета.Ru

По словам Шипенко, он уже приступил к съемкам «Холопа 2», который, утверждает кинематографист, должен стать интереснее для зрителя. «В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди. Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича», — пообещал он.

Режиссер надеется сделать еще более успешное кино. «К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп» вошел в пятерку лучших комедий XXI века. Вышедший в конце 2019 года «Холоп» был самым кассовым отечественным фильмом в истории России до триумфа «Чебурашки» в январе 2023 года.

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