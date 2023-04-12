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Стала известна дата выхода 12-й мультфильма франшизы "Три богатыря"

На сайте издания «Бюллетень кинопрокатчика» появилась информация о дате выхода мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли».

Когда выйдет 12-й мультфильм франшизы "Три богатыря"
© Газета.Ru

Согласно предоставленной на сайте информации, 12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» выйдет 28 декабря. За прокат анимации будет отвечать «Вольга». Производством занимается студия «Мельница».

Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007). Последним вышедшим проектом на данный момент стал «Три богатыря и Конь на троне (2021).

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