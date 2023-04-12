Священники раскритиковали "Экзорциста Ватикана"

Международная ассоциация экзорцистов, в которой состоят около 250 практикующих экзорцизм католических священников, раскритиковала фильм ужасов «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кроу в главной роли. В организации картину назвали «недостоверным сплэттером» (поджанр хоррора, в котором акцент сделан на насилии и увечьях), передает The Guardian.

Сюжет фильма, по утверждению создателей, был вдохновлен «реальными документами святого отца Габриэля Аморта, главного экзорциста Ватикана».

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Итальянский священник Аморт в 1991 году стал одним из шести основателей Международной ассоциации экзорцистов. Он занимал пост президента организации до 2000 года. В 2016 году, через два года после того, как Ассоциация была официально признана папой Франциском, Аморт умер в возрасте 91 года. До своей кончины священник согласился передать кинопродюсеру Майклу Патрику Качмарику права на две свои книги мемуаров: «Экзорцист рассказывает свою историю» (1994) и «Экзорцист: Больше историй» (2002). По словам самого Аморта, за свою жизнь он провел более 160 тысяч сеансов экзорцизма.

В заявлении Международной ассоциации экзорцистов отмечается, что сюжет фильма, в котором рассказывается о заговоре в Ватикане, вызывает «неприемлемые сомнения» относительного того, кто есть «настоящий враг: дьявол или церковная власть», а также дискредитирует процедуру экзорцизма, выставляя эту практику «ненормальной, чудовищной и пугающей».

Представители организации подчеркнули, что в ленте показана «полная противоположность» тому, как экзорцизм практикуется в соответствии с указаниями католической церкви. Также в ассоциации пообещали, что выпустят еще одно заявление после выхода «Экзорциста Ватикана» в прокат. 7 апреля лента появилась в кинотеатрах Индии, 14 апреля должны стартовать ее показы в США.

Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери, до этого снявший криминальный триллер «Молодая кровь» с Юэном Макгрегором, военный хоррор «Оверлорд» и супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне.