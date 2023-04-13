Снявший громкие «Легенду №17» и «Экипаж» Николай Лебедев выступил режиссером и недавно вышедшего в прокат фильма «Нюрнберг», посвященного знаменитому суду над нацистскими преступниками после Второй мировой войны.

Нужна ли нам историческая правда? Зачем приукрашивать действительность? Почему, несмотря на подписанный контракт, в фильме так и не снялась популярная французская певица Патрисия Каас?

Планирует ли режиссер снять фильм о Москве? Об этом и многом другом Николай рассказал в разговоре с «Мослентой».

О городе и картинах

Один из главных героев вашего фильма — сам город Нюрнберг, на 90 процентов разрушенный войной…

Для меня портрет этого города отражает состояние персонажей. Война все выжгла и вытоптала… Нюрнберг действительно был разрушен почти до основания, но людям необходимо найти силы, чтобы начать все сначала, при этом не допуская повторения прежних ошибок. Так что Нюрнберг в «Нюрнберге» — в первую очередь, образ.

Еще одна важная тема в фильме — тема искусства. Советский художник в неволе пишет в Нюрнберге картины… Зачем это вам?

Для меня было естественным, что человек, оказавшийся в аду, рвется к свету. В данных обстоятельствах единственная возможность выразить это свое стремление — обратиться к творчеству.

О суде, поцелуе и звере

Вы показываете в фильме самоубийство Германа Геринга, предлагая зрителям весьма романтическую версию этого суицида: якобы Геринг получил яд посредством прощального поцелуя его жены. Насколько вам важна историческая достоверность?

Любовь играет в «Нюрнберге» важнейшую роль: она спасает героев от одиночества и отчаяния. Но если человек выбрал неправедный путь, то он и любовь превращает в орудие смерти. Это как раз и показано на примере Геринга и его жены. Кстати говоря, такая версия передачи яда Герингу долгое время была одной из главных. Что же до достоверности, то… да, она важна в воссоздании исторических деталей, но нужно понимать, что фильм — это драматическое произведение, художественное, а значит, без драматизации материала в нем не обойтись. Она нужна для того, чтобы глубже прочувствовать силу рассказываемой истории.

Кадр из фильма

Много времени в фильме отдано свидетельским показаниям маршала Паулюса.

В «Нюрнберге» эпизод с Паулюсом занимает значительное место, поскольку напрямую связан с историей главного героя. Но ведь в фильме есть и другие сцены с доказательствами нацистских преступлений, и эти доказательства не менее серьезны. Было бы странно приводить всю систему обвинения к одному лишь допросу Паулюса. И в «Нюрнберге», надеюсь, это тоже показано со всей очевидностью.

Известный вопрос: как могла Германия, с ее культурой, наукой, многовековой историей принести столько зла миру? Какова ваша версия ответа?

Я задавался другим вопросом: как не допустить повторения произошедшего? Но ответ тут один, и его когда-то озвучил Юлиус Фучик: «Люди, будьте бдительны!» Нельзя впускать зверя в самого себя и нельзя оставаться слепым по отношению к происходящему вокруг.

Об актерах, съемках и пандемии

В выборе актеров вы добивались портретного сходства с историческими персонажами?

Прежде всего, я думал о внутренней достоверности и о силе характеров. При этом — да, мне хотелось подыскать точные типажи.

В том числе и для ролей нацистских преступников?

Конечно. Их играли отличные актеры. Мне было очень интересно с ними работать. Мы до сих пор продолжаем общаться и поддерживаем добрые отношения — не только профессиональные, но и человеческие… У меня вообще была превосходная актерская команда! Я говорю и о Сергее Кемпо, и о Любови Аксеновой, и о Евгении Миронове, и о Сергее Безрукове, и о Вольфганге Черни, и о Маркусе Кунце, и о Карстене Норгаарде, и об Алексее Бардукове, Марине Вайс, Людвиге Холбруке, Марке Фишере, Шарлотте Харвуд — обо всех!

Разведчика Николая Волгина у вас исполнил Сергей Кемпо, сыгравший в свое время и у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем 2: Предстояние», и у вас в «Экипаже» и «Легенде №17».

Он превосходный актер, очень настоящий, глубокий, харизматичный! Сергей может играть и абсолютных принцев, и абсолютных мерзавцев, и обычных людей, и при этом во всех этих ипостасях будет равно достоверен. Мне было безумно интересно работать с ним, и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в будущем. Мне кажется, в «Нюрнберге» он создал замечательно точный и сильный образ, а ведь материал был очень сложный: попробуйте сыграть идеального человека, но так, чтобы он оставался абсолютно земным и узнаваемым.

Кадр из фильма

То есть вы полностью довольны кастингом?

Конечно, доволен. И благодарен замечательным кастинг-директорам Наталье Крименской и Нэнси Бишоп за первоклассный актерский ансамбль. Вот только жаль, что в картине так и не снялась знаменитая певица Патрисия Каас. Хотя мы с ней встречались и обсуждали роль американской звезды Греты, немки по происхождению. Уже даже был подписан контракт. Патрисия готовилась к съемкам, но пандемия внесла свои коррективы и нарушила наши планы. В результате эту роль сыграла замечательная актриса и певица из Дании Лаура Бах. Мы прекрасно поладили.

В свое время вы открыли множество прекрасных актрис, включая Екатерину Гусеву. Однако есть мнение, что Любовь Аксенову для «Нюрнберга» вам навязали продюсеры…

Это ошибочное мнение. Я давно хотел поработать с Аксеновой — и очень рад, что наконец возможность представилась. Она прекрасная артистка и чудесный человек.

О Москве и любимых местах

Где проходили съемки «Нюрнберга»?

В Чехии и в России: в Москве, Подмосковье, в Калужской области, в Калининграде.

Нет ли у вас мыслей снять фильм именно о Москве?

Я очень ее люблю. Так что если найдется подходящий материал, буду счастлив снимать в родном городе.

Вы родились и провели детство в Кишиневе…