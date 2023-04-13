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Миа Гот сыграет в новой экранизации «Блэйда»

Главную роль в вампирской саге исполнит двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али.

Миа Гот сыграет в новой экранизации «Блэйда»
© Inc-News

Звезда триллера «Пэрл» (2022) Миа Гот готова показать свои таланты в марвеловской киновселенной. Она присоединится на съёмочной площадке к Махершале Али в новой адаптации комикса о супергерое, борце с вампирами, Блэйду.

Француз Ян Деманж, известный по работе над сериалом «Страна Лавкрафта» (2020), займётся режиссурой. Майкл Старберри («Когда они нас увидят») напишет сценарий, глава Marvel Studios Кевин Файги выступит исполнительным продюсером.

Планы по новой инкарнации персонажа Блэйда, которого сыграл Уэсли Снайпс в серии фильмов начала 2000-х, были озвучены в ходе презентации Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего в 2019-м году.

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