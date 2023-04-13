Миа Гот сыграет в новой экранизации «Блэйда»

Главную роль в вампирской саге исполнит двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али.

© Inc-News

Звезда триллера «Пэрл» (2022) Миа Гот готова показать свои таланты в марвеловской киновселенной. Она присоединится на съёмочной площадке к Махершале Али в новой адаптации комикса о супергерое, борце с вампирами, Блэйду.

Француз Ян Деманж, известный по работе над сериалом «Страна Лавкрафта» (2020), займётся режиссурой. Майкл Старберри («Когда они нас увидят») напишет сценарий, глава Marvel Studios Кевин Файги выступит исполнительным продюсером.