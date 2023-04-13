Кристен Стюарт сыграет в «дорожной» комедии «Сакраменто»

33-летней актрисе на съёмочной площадке составят Майкл Сера и Майя Эрскин.

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Кристен Стюарт присоединится к Майклу Ангарано («Это мы»), Майклу Сера («Джуно») и Майе Эрскин («4лен») в роуд-муви «Сакраменто».

Ангарано выступит ещё и как режиссёр, а также напишет сценарий в соавторстве с Крисом Смитом. Съёмки должны начаться в ближайшее время.

Сюжет последует за энергичным и свободолюбивым молодым человеком Рики (Ангарано) и его давним другом Гленном (Сера), ставшем настоящим домоседом. Во время спонтанной поездки из Лос-Анджелеса в Сакраменто на первый план выходят их прошлое и вопросы о будущем.