$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Федор Бондарчук возглавил попечительский совет фестиваля короткометражного кино "Короче"

Газета.Ru

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук с этого года возглавил попечительский совет фестиваля "Короче".

Бондарчук возглавил попечительский совет фестиваля "Короче"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

XI Российский смотр короткометражного и дебютного кино "Короче" традиционно пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.

Прием заявок на участие в фестивале продлится до 1 июля включительно. Также с этого года смотр объявил о нововведении — теперь у "Короче" появится программа дебютных полнометражных картин.

Федор Бондарчук заявил, что расширение программы фестиваля пойдет ему только на пользу.

"Этот смотр давно стал местом притяжения продюсеров и представителей индустрии, мы знаем много историй успеха, связанных с этим фестивалем. И полнометражная дебютная программа, уверен, откроет нам еще больше талантливых креативных авторов", — рассказал он.

Для участия в полнометражной секции принимаются первые самостоятельные режиссерские работы продолжительностью не менее 60 минут, снятые на русском языке в 2022-2023 гг.

Программным директором новой секции стала киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева. В конкурс короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы хронометражем от 3 до 24 минут, снятые на русском языке.

Фильмы,Короче,Федор Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий