Бондарчук возглавил попечительский совет фестиваля "Короче"

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук с этого года возглавил попечительский совет фестиваля "Короче".

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XI Российский смотр короткометражного и дебютного кино "Короче" традиционно пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.

Прием заявок на участие в фестивале продлится до 1 июля включительно. Также с этого года смотр объявил о нововведении — теперь у "Короче" появится программа дебютных полнометражных картин.

Федор Бондарчук заявил, что расширение программы фестиваля пойдет ему только на пользу.

"Этот смотр давно стал местом притяжения продюсеров и представителей индустрии, мы знаем много историй успеха, связанных с этим фестивалем. И полнометражная дебютная программа, уверен, откроет нам еще больше талантливых креативных авторов", — рассказал он.

Для участия в полнометражной секции принимаются первые самостоятельные режиссерские работы продолжительностью не менее 60 минут, снятые на русском языке в 2022-2023 гг.