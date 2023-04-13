Бондарчук возглавил попечительский совет фестиваля "Короче"

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук с этого года возглавил попечительский совет фестиваля "Короче".
XI Российский смотр короткометражного и дебютного кино "Короче" традиционно пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.
Прием заявок на участие в фестивале продлится до 1 июля включительно. Также с этого года смотр объявил о нововведении — теперь у "Короче" появится программа дебютных полнометражных картин.
Федор Бондарчук заявил, что расширение программы фестиваля пойдет ему только на пользу.
"Этот смотр давно стал местом притяжения продюсеров и представителей индустрии, мы знаем много историй успеха, связанных с этим фестивалем. И полнометражная дебютная программа, уверен, откроет нам еще больше талантливых креативных авторов", — рассказал он.
Для участия в полнометражной секции принимаются первые самостоятельные режиссерские работы продолжительностью не менее 60 минут, снятые на русском языке в 2022-2023 гг.
Программным директором новой секции стала киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева. В конкурс короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы хронометражем от 3 до 24 минут, снятые на русском языке.