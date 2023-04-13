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Вышел трейлер эротической комедии "Стоп-слово"

Опубликован трейлер (18+ ) фестивальной триллернутой черной эротической комедии "Стоп-слово" (в оригинале - Sanctuary). Критики от опуса в большой радости.

Лента - суть бенефис Кристофера Эббота и Маргарет Куэлли, играющих любовников на коммерческой основе. Причем вкусы персонажа Эббота весьма специфичны.

Поставил ленту Захари Уигон ("Машина сердца", где у героев всё тоже не слава богу с личной жизнью), это его второй фильм. Сопродюсер - Илья Стюарт ("Уроки фарси", "Казнь", "Лето", "Ученик").

Российский прокат - с 25 мая.

18+
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