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3 часа назад

Netflix готовит документальный фильм про Александра Македонского

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Пришло время вспомнить об истоках и истории. Стало известно, что стриминговый сервис Netflix готовит новый документальный проект. Нас ждёт история Александра Македонского, которая ляжет в основу будущего сюжета. Сейчас уже известно рабочее название проекта — «Александр Великий».

Netflix готовит документальный фильм про Александра Македонского
Фото: MainStyleMainStyle

С недавнего времени площадка уделяет особенное внимание развитию документального жанра. Грандиозного успеха среди аудитории уже добились работы «Последние цари» и «Африканские королевы». Теперь команда усиленно работает над крупнобюджетным пересказом жизни одного из самых известных деятелей и полководцев прошлого. Около ста человек съёмочной группы занимались производством этой ленты в Марокко. Уже сейчас понятно, что проект будет представлять собой яркий тандем художественных и документальных элементов, сценаристом выступил Тони Митчелл.

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