Ганн не хочет, чтобы Marvel забыла про «Стражей Галактики»

С их стороны не было бы предательством по отношению ко мне продолжать использовать персонажей. Я бы хотел, чтобы все персонажи, которые останутся, снялись в сольных фильмах, либо присоединились к Мстителям. Либо к другой версии Стражей Галактики. К чему угодно.