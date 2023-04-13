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2 часа назад

Известный режиссер рассказал о смысле любви для Геринга

Мослента

О смысле любви для политического деятеля Германа Геринга, ставшего героем его фильма «Нюрнберг», рассказал «Мосленте» известный режиссер Николай Лебедев. Он сделал любовь орудием смерти для этого персонажа.

Известный режиссер рассказал о смысле любви для Геринга
Фото: МослентаМослента

«Любовь играет в "Нюрнберге" важнейшую роль: она спасает героев от одиночества и отчаяния. Но если человек выбрал неправедный путь, то он и любовь превращает в орудие смерти. Это как раз и показано на примере Геринга и его жены», — поделился Лебедев.

Режиссер отметил, что именно такая версия передачи яда Герингу долгое время была одной из главных. Достоверность при воссоздании исторических событий на экране имеет для него большое значение, но в то же время он призывает не забывать, что фильм — это художественное произведение, а значит, без драматизации материала в нем не обойтись.

«Драма нужна для того, чтобы глубже прочувствовать силу рассказываемой истории», — объяснил собеседник «Мосленты».

Ранее актриса Елена Николаева рассказала, как режиссер Федор Бондарчук направляет и вдохновляет команду во время съемок.

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