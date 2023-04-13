В мировом прокате — новая режиссерская работа Бена Аффлека «Air: Большой прыжок» об изменившей историю сделке компании Nike с Майклом Джорданом. Как и легендарный спортсмен, картина задает высокую планку и вдыхает новую жизнь в жанр спортивных байопиков — при том, что в фильме нет спорта и почти нет самого Джордана. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о ленте Аффлека, которая имеет все шансы принести ему очередной «Оскар».

Главные герои фильма «Air: Большой прыжок» — мечтательный продавец кроссовок в компании Nike Сонни Ваккаро (Мэтт Дэймон) и его более расчетливый начальник Фил Найт (Бен Аффлек). 1984 год, как и предсказывал Оруэлл, оказался непростым — в данном случае для бизнеса. Три гиганта рынка спортивной обуви борются за новых звезд НБА, которые могут стать амбассадорами брендов. Больше всего игрового времени на паркете проводят баскетболисты, подписанные Converse, второе место в списке занимает Adidas, а замыкает тройку Nike, в отсутствие крупных звездных сделок рискующий потерять остатки своего влияния.

Пока коллеги Ваккаро пытаются повторить отработанную схему — за $250 тыс. нанять троих сравнительно недорогих баскетболистов, Сонни мечтает перевернуть игру. Герой Дэймона предлагает рискованный шаг: пустить ту же сумму на всего одного человека — Майкла Джордана, чья звезда только-только засияла на небосклоне НБА. По законам жанра, отстаивать свою идею Ваккаро придется и перед начальником помладше (Джейсон Бейтман, сыгравший маркетингового директора Роба Штрассера), и перед главным шефом Найтом, но страшнейшим оппонентом окажется сам Джордан, наотрез отказывающийся сотрудничать с Nike.

«Air: Большой прыжок» — это совместное детище дебютанта Алекса Конвери и двух неразлучных друзей — Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. К звездному дуэту проект добирался непросто — в 2021 году текст Конвери обратил на себя внимание Аффлека и Дэймона благодаря списку лучших нереализованных сценариев, впоследствии они доработали материал и взялись за его реализацию. Кстати, для самих актеров фильм стал дебютным продюсерским проектом созданной ими кинокомпании Artists Equity, с которой они намерены ворваться в топ главных мейджоров Голливуда.

Возможно, когда-нибудь личная история звездного дуэта тоже ляжет в основу байопика, но пока что они увлечены историями успеха других людей — отнюдь не звездных. Рассказывая о заключении знаковой сделки между компанией Nike и будущей легендой баскетбола Майклом Джорданом, авторы фильма намеренно выводят последнего за скобки — сам спортсмен появляется на экране только фрагментарно, в обрывках хроники, а его экранного аватара (Дэмиан Янг) ни разу не снимают крупным планом.

Зато камера внимательно всматривается и любуется лицами тех, кому привычней оказываться за кулисами таких сюжетов. Сонни Ваккаро, Фил Найт и Роб Штрассер хоть по итогу и вписали свои имена в историю, но для миллионов поклонников баскетбола так и остались малоизученными фигурами. При этом лента обращается с историей так же, как фанаты НБА с наследием Джордана — бережно и с большой любовью.

На важных сделках с обувными гигантами интересы баскетболиста представляют его родители, чьи роли сыграли Виола Дэвис и Джулиус Теннон. Именно своей маме Джордан посвящал главные победы и именно ей признавался в любви, достигая каждого нового пика в карьере. Еще бы: Делорис Джордан не просто взрастила выдающегося спортсмена, но и помогла ему озолотиться. Именно она, соглашаясь на сделку с Nike, выдвинула радикальное требование: нам нужны ваши $250 тыс., роскошный красный Mercedes и процент от продажи всей именной линейки кроссовок Air Jordan.

Никогда ранее в истории мирового спорта атлеты не демонстрировали подобных аппетитов. Никогда ранее в истории мирового спорта компании не соглашались их удовлетворять. Но важно, что требование мамы Джордана — не результат личной жадности, а попытка восстановления справедливости. Женщина лучше всех топовых баскетбольных скаутов мира знала, какой величиной станет ее сын, и хотела в пользу своей семьи разделить этот огромный пирог (для сводки: только за прошлый год Эм-Джей получил от Nike более $250 млн, а сам Jordan Brand заработал $5,1 млрд).

Для продвижения картины авторы тоже не жалели ни сил, ни средств. Бен Аффлек в ходе промо-кампании не снимал кроссовки Nike, а выкупившие проект Amazon Prime Video расщедрились на заоблачные $7 млн за показ трейлера во время Супербоула.

И очевидно, что повышенные ставки полностью оправдали себя. «Air: Большой прыжок» — пример безупречной спортивной драмы, которая почти не говорит про спорт, но отражает в себе его главные составляющие: усердие, талант и отличную физическую форму.

Фильму, как и хорошему спортсмену, удается грамотно рассчитать свои силы и уложиться в идеальный хронометраж, не показывая даже намека на усталость на протяжении всей дистанции. Это талантливо написанное, сыгранное и снятое кино, в котором серьезность интонации идеально разбавляется уместным юмором; актеры играют своих реальных прототипов виртуозно и без эмоциональной чрезмерности; а каждый кадр буквально пропитан 80-ми, от саундтрека до самой картинки, имитирующей зернистость киноизображения фильмов той эпохи.