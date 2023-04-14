Почему молодые актеры не подходят на роль Джеймса Бонда

Это всё было негативно. Реакция прессы была ужасной, и мне было так жаль Дэниела. Что забавно, это и послужило для него сильнейшей мотивацией. На протяжении съёмок фильма ходили слухи, что он не мог нормально бегать и водить машину. Несмотря на это, он не опускал руки и просто работал, а потом всем понравилось.