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2 часа назад

Кинокомпания Вольга выпустит фильм «Ещё одна настоящая любовь» в онлайн-кинотеатрах 20 апреля

FBM.ru

Кинокомпания Вольга выпустит фильм «Ещё одна настоящая любовь» (16+) в онлайн-кинотеатрах 20 апреля этого года. Кинокартина основана на одноимённом романе-бестселлере писательницы Тейлор Дженкинс Рейд.

20 апреля в онлайне появится фильм «Ещё одна настоящая любовь»
Фото: FBMFBM

По сюжету, несколько лет назад любимый муж Эммы бесследно пропал в Тихом океане, и её жизнь сильно перевернулась. Семье и старому другу удалось вернуть девушке веру в счастье. И вот она – невеста, полная надежд на будущее, а на другом конце телефонной трубки – он… живой. Как теперь решиться и выбрать одного?

В съёмках принимали участие Симу Лю, Филлипа Су, Люк Брейси, Микаэла Конлин, Том Эверетт Скотт. Режиссёром выступил Энди Фикмен.

Фильмы,Микаэла Конлин,Люк Брейси,
18+
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