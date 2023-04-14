20 апреля в онлайне появится фильм «Ещё одна настоящая любовь»

По сюжету, несколько лет назад любимый муж Эммы бесследно пропал в Тихом океане, и её жизнь сильно перевернулась. Семье и старому другу удалось вернуть девушке веру в счастье. И вот она – невеста, полная надежд на будущее, а на другом конце телефонной трубки – он… живой. Как теперь решиться и выбрать одного?