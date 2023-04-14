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1 час назад

Триллер «Война миров: Вторжение» появится в онлайн-кинотеатрах

FBM.ru

Стало известно, что научно-фантастический триллер «Война миров: Вторжение» (16+) кинокомпания Вольга выпустит в онлайн-кинотеатрах 27 апреля этого года.

Триллер «Война миров: Вторжение» появится в онлайн-кинотеатрах
Фото: FBM.ruFBM.ru

Это продолжение вторжения пришельцев, которые вернулись на Землю для завершения своего плана в господстве над человечеством. Старт второй волны нападений, которое грозит разрушить всё то, что осталось после первой войны.

Проект снят по мотивам бестселлера Герберта Уэллса «Война миров», опубликованного в конце 19 века. Режиссёром фильма выступил Джунаид Сайед – лауреат международных кинофестивалей и специалист по созданию визуальных эффектов таких картин, как «Интерстеллар» (16+).

В научно-фантастической кинокартине «Война миров: Вторжение» снимались актёры Сэм Гиттинс, Винсент Риган, Лара Лемон, Альхаджи Фофана, Лео Стаар и другие.

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18+
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