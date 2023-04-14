Триллер «Война миров: Вторжение» появится в онлайн-кинотеатрах

Стало известно, что научно-фантастический триллер «Война миров: Вторжение» (16+) кинокомпания Вольга выпустит в онлайн-кинотеатрах 27 апреля этого года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Это продолжение вторжения пришельцев, которые вернулись на Землю для завершения своего плана в господстве над человечеством. Старт второй волны нападений, которое грозит разрушить всё то, что осталось после первой войны.

Проект снят по мотивам бестселлера Герберта Уэллса «Война миров», опубликованного в конце 19 века. Режиссёром фильма выступил Джунаид Сайед – лауреат международных кинофестивалей и специалист по созданию визуальных эффектов таких картин, как «Интерстеллар» (16+).