10 фильмов, которые помогут правильно настроиться на Пасху

Есть много способов вырвать себя из цейтнота дней, из суеты и гонки за материальным, чтобы хотя бы накануне великого праздника вспомнить и поразмышлять о вере, о Боге, о церкви… Один из способов - посмотреть хорошее кино, причем не обязательно, чтобы там были крест и купола, иногда христианские мотивы встречаются в самых, казалось бы, светских фильмах. "РГ" подготовила подборку кинокартин, которые смотреть не только интересно, но и полезно. Как минимум - для души.

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"Страсти Христовы", режиссер Мэл Гибсон

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Редко бывает, чтобы один и тот же фильм одобряли все христианские конфессии, но непревзойденное кино-евангелие Мэла Гибсона как раз из таковых. Сразу после выхода картины на большие экраны православные священники назвали его "произведением высокого искусства" и "новым этапом в экранизации библейских сюжетов". Согласитесь, такую оценку по поводу современных фильмов от людей в священническом одеянии мы слышим крайне редко. Фильм детально воссоздает последние 12 часов земной жизни Иисуса Христа: от Гефсиманского сада, куда богочеловек пришел помолиться после тайной вечери, до распятия.

"Седьмая печать", режиссер Ингмар Бергман

Многие фильмы Бергмана пронизаны религиозными символами, но "Седьмая печать" - пожалуй, самый христианский из них. Даже название отсылает нас к Апокалипсису. Плюс важен настрой самого режиссера. "Во время работы над "Седьмой печатью" молитва занимала центральное и весьма реальное место в моей жизни. Творить молитву казалось абсолютно естественным", - писал Бергман в своей книге "Картины". Главный герой - средневековый рыцарь. Но не надо обращать внимания на костюмы, душа его как две капли воды напоминает душу человека наших дней, уставшего, потерявшего смысл жизни, но все же ищущего Бога. "Седьмую печать" признавали лучшим фильмом мира многие режиссеры и критики.

"Андрей Рублев" ("Страсти по Андрею"), режиссер Андрей Тарковский

Как и в "Седьмой печати" здесь нет назидания и давления, но зрительское ощущение такое, будто бы побывал в древних монастырях и вместе с Андреем Рублевым расписал Владимирский собор. Мастерское погружение в историю и атмосферу Святой Руси. Сами создатели фильма говорили, что они снимали историю о художнике, который жил в очень жесткое время, однако кино в итоге получилось о торжестве духа и веры. Без сомнения, Андрей Рублев - наше национальное достояние. Через запятую в этот ряд с полным правом можно ставить и режиссера фильма Андрея Тарковского.

"Остров", режиссер Павел Лунгин

Среди кинематографистов до сих пор ходит байка о том, как сами создатели фильма удивились невероятному его успеху. Никто не ожидал, что зрители валом пойдут на картину, в которой главные герои - монахи. Но режиссеру Павлу Лунгину и исполнителю главной роли Петру Мамонову удалось сотворить настоящее чудо. Оно хотя бы в том, что по признанию многих воцерковленных сегодня людей, впервые они переступили порог храма именно под впечатлением от "Острова". По сюжету, напомним, на острове живет старец, к которому отовсюду приезжают за исцелением, но никто даже не догадывается, в каком грехе раскаивается сам монах - во время Великой Отечественной войны, чтобы спастись, он выстрелил в безоружного человека.

"Поп", Режиссер Владимир Хотиненко

Как и все хорошие фильмы о вере, "Поп" лишен назидания и попытки проповедовать с экрана. Режиссер лишь рассказывает историю священника Александра Ионина, который во время войны оказался на оккупированной территории и служил в открытой немцами Псковской православной миссии. Это подлинный сюжет о подлинной миссии любого священника - быть примером для своей паствы даже в самые лютые времена. Известно, что фильм был хорошо принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Лука" ("Излечить страх"), режиссер Александр Пархоменко

Еще одна картина, которую тепло приняли священнослужители. Она рассказывает о жизни и служении святителя Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых XX века. Фильм сделан с большим трепетом к своему герою, который несмотря на тяжелейшие испытания остался верен Церкви (был священником в разгар гонений), и даже государству (хотя прошел и тюрьмы с пытками, и ссылки, и травлю). Работая в госпиталях, он спас тысячи раненных солдат во время Великой Отечественной войны. Свой вклад святитель Лука внес и в советскую науку. Фильм драматичен и богат актерскими удачами - в ролях Екатерина Гусева, Виталий Безруков (отец Сергея Безрукова), Владимир Гостюхин.

"Чучело", режиссер Ролан Быков

Многих удивит, что в этом списке делает картина о травле школьницы своими одноклассниками. Ролан Быков и не думал о христианском подтексте, снимая кино о нравах школьников, однако уже на монтаже заметил: "Это же кино о гонении, распятии и вознесении". Именно так он сказал своей жене Елене Санаевой. Еще мистический момент - то самое "распятие", сожжение чучела героини снималось в городе Старицы, на развалинах бывшего женского Вознесенского монастыря. А непосредственно само "сожжение" киношники устроили, как заверяют старицкие краеведы, на месте захоронения не то сестры, не то матери первого русского патриарха Иова. Об этом, конечно, съемочная группа не знала. Но было ли это совпадение случайным?

"Повесть о неизвестном актере", режиссер Александр Зархи

Забытый советский шедевр, где о вере и церкви не сказано даже слова. Но где через судьбу малоизвестного театрального актера осмысляется судьба миллионов советских людей, которые, живя в атеистическом государстве, умудрялись в своих поступках не отходить от евангельских заповедей. В одном из диалогов главный герой фильма озвучивает простую, но совершенно христианскую мысль о том, что жить нужно не ради чего, а ради кого. Очень тонкая и точная картина о смысле жизни и служения. Интересно, что даже актеры здесь не играют и не исполняют, они будто бы исповедуются перед камерой. Они - это великие Евгений Евстигнеев и Владислав Стржельчик.

"Изгнание", режиссер Андрей Звягинцев

По поводу этого фильма православный мир разделился, одни называли его христианским, другие добавляли к этому прилагательному приставку "псевдо". Однако всем, кто хоть раз читал Библию, очевидны христианские метафоры, которые разбросаны в картине щедрой режиссерской рукой. И в диалогах, и в неслучайных предметах, и в музыке. Хотя, казалось бы, зачем это все, если по сюжету мы видим трагедию семьи, в которой жена и мама по настоянию мужа делает аборт. У невнимательного зрителя после просмотра остается ощущение безысходности. Однако если вспомнить, что и Христос проповедовал на примерах, понятных его современникам, то претензий к Звягинцеву останется меньше. Вот небольшие маркеры, на которые стоит обратить внимание, чтобы приблизиться к разгадке метафор - в одной из кульминационных сцен дети собирают паззл картины Леонардо да Винчи "Благовещение", а кадры чтения детьми Евангелия предваряются изображенным на закладке фрагментом фрески Мазаччо "Изгнание из рая". И это только самые явные намеки, для знатоков христианства есть и более глубокие аллюзии. Словом, если хотите всерьез накануне Пасхи поразмышлять о вере в современном мире и о том, есть ли надежда, то 150 минут "Изгнания" - идеальный вариант.

"Не хороните меня без Ивана", режиссер Любовь Борисова

А это уже совсем новое кино, снятое, что важно, молодым режиссером. Фильм основан на реальной истории Якута Степана Бересекова, который то и дело впадал в летаргический сон. От настоящей смерти это состояние мог отличить только один человек - сын священника, исследователь Иван Попов. И хотя сам Иван к религии относится не без предубеждений, живет он, тем не менее, по заповедям. И в час икс, когда нужно выбирать, что для него важнее - абсолютно чужой ему человек, или его собственное спокойствие, успех и даже жизнь, Попов, не раздумывая, выбирает любовь к ближнему. Потому что человек человеку не может быть чужим, а смерти, на самом деле, нет.