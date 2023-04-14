Из «Мстителей: Война бесконечности» вырезали час сюжета с Таносом

За месяц до выхода фильма я получил электронное письмо от режиссёра Джо Руссо. Он сказал: «Ту 45-минутную сцену с Таносом из начала фильма пришлось вырезать». Притом они сняли её, но они не хотели тратить деньги на спецэффекты. Также они не хотели, чтобы фильм был таким длинным, как «Финал». Они не понимали, что это был потенциальный хит.