В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Хаос»

В сети появились первые кадры из нового экшен-триллера режиссёра культового «Рейда» Гарета Эванса.

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Картина называется «Хаос», а на изображениях — исполнитель главной роли, знаменитый британский актёр Том Харди.

На кадрах окровавленный Том Харди одет в полицейский жилет, на одном из фото он держит кружку кофе.

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Гарет Эванс также выступил и сценаристом картины, она станет первым проектом в рамках сотрудничества режиссёра с Netflix. Вместе с Томом в ленте играют Форест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая») и Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде»).

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Сюжет картины будет виться вокруг детектива, задача которого — вытащить сына известного политика из лап криминального мира. Ещё герой расследует коррупционный заговор, с котороым связаны элиты города.