В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Хаос»
В сети появились первые кадры из нового экшен-триллера режиссёра культового «Рейда» Гарета Эванса.
Картина называется «Хаос», а на изображениях — исполнитель главной роли, знаменитый британский актёр Том Харди.
На кадрах окровавленный Том Харди одет в полицейский жилет, на одном из фото он держит кружку кофе.
Гарет Эванс также выступил и сценаристом картины, она станет первым проектом в рамках сотрудничества режиссёра с Netflix. Вместе с Томом в ленте играют Форест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая») и Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде»).
Сюжет картины будет виться вокруг детектива, задача которого — вытащить сына известного политика из лап криминального мира. Ещё герой расследует коррупционный заговор, с котороым связаны элиты города.
Лента выйдет на Netflix, точная дата премьеры пока неизвестна.