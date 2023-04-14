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В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Хаос»

В сети появились первые кадры из нового экшен-триллера режиссёра культового «Рейда» Гарета Эванса.

В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Хаос»
© Чемпионат.com

Картина называется «Хаос», а на изображениях — исполнитель главной роли, знаменитый британский актёр Том Харди.

На кадрах окровавленный Том Харди одет в полицейский жилет, на одном из фото он держит кружку кофе.

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Гарет Эванс также выступил и сценаристом картины, она станет первым проектом в рамках сотрудничества режиссёра с Netflix. Вместе с Томом в ленте играют Форест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая») и Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде»).

Чемпионат.com

Сюжет картины будет виться вокруг детектива, задача которого — вытащить сына известного политика из лап криминального мира. Ещё герой расследует коррупционный заговор, с котороым связаны элиты города.

Лента выйдет на Netflix, точная дата премьеры пока неизвестна.

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