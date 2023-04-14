Фильм «Оппенгеймер» Нолана перенесли на конец года

В интервью изданию Variety генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана всё же не появится на грядущем Каннском кинофестивале. Менеджер отметил, что ленту и вовсе собираются перенести на конец года, хотя официальная дата премьеры всё ещё заявлена на 21 июля.

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Как рассказал Фремо, такое решение студия Universal приняла для того, чтобы быть ближе к наградному сезоне — то есть, к «Золотому глобусу» и «Оскару». Судя по всему, кинокомпания уверена в высочайшем качестве ленты, поэтому не хочет, чтобы лента осталась актуальной во время выдачи главных индустриальных наград.