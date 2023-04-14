Стоит ли смотреть новый фильм «Ренфилд»

В центре истории — парень по фамилии Ренфилд (Николас Холт), лишь с виду молодой, а на деле наполненный веками опыта. Давным-давно злодейка-судьба свела его с графом Дракулой (Николас Кейдж).

Амбициозный Ренфилд должен был продать особняк графа и озолотиться с процентов, но неожиданно сам стал объектом сделки - с участием собственной души. Посвятив себя служению вампиру, Ренфилд отрекся от некогда любимой семьи и полностью подчинил жизнь хозяину. Но зачатки человеческого в нем все же остались: например, Ренфилд отказывается пить кровь других людей, довольствуясь насекомыми, поедание которых придает ему невиданную силу. А еще он придумал хитрый план: потенциальных жертв для своего господина персонаж находит с помощью группы поддержки для созависимых, которую посещает с завидной регулярностью.

Ренфилд поставляет Дракуле абьюзеров, которые фигурально попили кровь участников группы, - бывших бойфрендов, жен, родителей. Своего рода и вашим, и нашим: вроде как злых людей менее жалко, да и мир без них не сильно обеднеет. Правда, сам Дракула тоже не дурак и брезгует пить кровь плохишей, требуя пару-тройку монашек или на крайний случай автобус с непорочными школьниками.

Однажды во время поиска новых жертв Ренфилд становится свидетелем разборки полицейских и группы бандитов. Женщина в погонах Ребекка (Аквафина) оказывается смелее толпы амбалов с огромными пушками и покоряет его. Отказываясь подчиниться воле бандитов, она вдохновляет героя пересмотреть собственную жизнь — теперь Ренфилд намеривается перестать быть заложником Дракулы, разорвать этот порочный круг и забрать свою жизнь обратно.

Газета.Ru

Но все оказывается не так просто, ведь вампир, в свою очередь, планирует поработить вообще весь мир, разделив его на слуг и их господ.

"Ренфилд" написан сценаристом Райаном Ридли ("Сообщество"), а снят Крисом МакКеем - создателем недавнего хита "Подземелья и драконы: Честь среди воров". Совместная работа двух опытных комедийных авторов оборачивается дерзкой и необычной попыткой переосмыслить классический сюжет Брэма Стокера через современную оптику темы борьбы с абьюзивными отношениями.

Получается самобытный треугольник Карпмана, в котором Дракула — преследователь, Ренфилд — жертва, а Ребекка — спасательница, ведь именно она запускает внутреннюю рефлексию в герое, за столетия виртуозно овладевшем только одним навыком — беспомощностью.

Сам фильм, который сперва прикидывается спокойным разговором о важном, довольно быстро делает разворот на 180 градусов, игриво подмигивает зрителю и будто бы спрашивает: "Ну что, попались?" Здесь минуты душевных излияний сменяются динамичными (и очень кровожадными) сценами драк, — таких, что эпизод в церкви из первого "Kingsman'а" и момент схватки с японскими наемниками в "Убить Билла" нервно переглядываются в сторонке. Это, правда, довольно быстро приедается, а заданный трэш-тон скатывается в откровенный китч.

Кровожадную чрезмерность насколько может сглаживает юмор - с ним у фильма действительно нет проблем.

Газета.Ru

Поклонники "Сообщества", "Бруклина 9-9" или "Афтепати" узнают любимые гэги и от души похохочут над миром истории, в которой даже самое пугающее зло может оказаться до нелепого комичным. Жаль только, что с драматической составляющей, которая здесь намеренно отведена на второй план, проект справляется чуть менее удачно. Вроде бы у каждого персонажа есть своя арка (кроме Дракулы, он — чистое зло без начала и конца), свои желания и повышенные ставки, которые отражают масштаб потери, если вампир победит. Но раскиданные по всему экраны разорванные конечности и разлитые тонны крови будто бы намеренно пытаются отвлечь внимание от малокровия самого сюжета, который забывает, как все же иногда важно быть серьезным.