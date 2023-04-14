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«Братья Супер Марио» обошли «Варкрафт» и стали самым кассовым фильмом по играм

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже принёс своим авторам более $ 500 млн. Таким образом, он стал самой кассовой лентой 2023 года и самой успешной адаптацией видеоигры за всю историю. На достижение такого результата приключению понадобилось меньше недели — оно вышло в прокат 5 апреля.

«Братья Супер Марио» стали самым кассовым фильмом по играм
© Чемпионат.com

Напомним, прошлая самая кассовая адаптация видеоигры — «Варкрафт» — при бюджете $ 160 млн принесла создателям $ 440 млн.

В США «Братья Супер Марио в кино» привлекли $ 260,3 млн, а в остальном мире касса ленты на момент написания этой новости составила $ 248,4 млн. Мультфильм обошёл прошлого рекордсмена этого года — супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» от Marvel, который получил с проката лишь $ 474,4 млн.

Ранее «Братья Супер Марио в кино» по стартовым сборам обошли «Холодное сердце 2», которое в 2019 году на старте заработало около $ 358 млн. По данным The Hollywood Reporter, 60% аудитории нового мультфильма про Марио и его друзей составили взрослые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

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