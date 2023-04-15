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В Петербурге отменили концерт Киркорова на Пасху

Концерт певца Филиппа Киркорова, который должен пройти в пасхальное воскресенье, 16 апреля, в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, перенесли на пятницу, 21 апреля. Об этом сообщается на официальной странице БКЗ в соцсети "ВКонтакте". Как говорится в сообщении, выступление артиста перенесли "по техническим причинам". В "Октябрьском" извинились за неудобства и указали, что билеты на концерт остаются действительными на новую дату и не требуют обмена. Местные СМИ предположили, что перенос выступления Киркорова связан с музыкальным номером певца в шоу к его 55-летию, которое прошло в апреле 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. В рамках номера на песню "Мария Магдалена" артист взобрался на декорацию в форме большого креста, что вызвало большой резонанс среди православных людей. После критики РПЦ, артистов и общественных организаций Киркоров извинился перед всеми оскорбившимися в соцсетях. Он написал в Instagram, что не хотел задеть кого-либо своим выступлением. Певец назвал хореографию номера "фантазийной историей". По его словам, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии. Ранее сообщалось, что 5 апреля на площадке "Локомотив-Арена" в Новосибирске состоялся концерт Филиппа Киркорова на фоне протестов — россияне устроили пикет из-за номера музыканта, в рамках которого Киркоров танцевал на кресте. 3 апреля в Новосибирске у театра "Глобус" прошел пикет против выступления Киркорова. Известно, что 23 общественные организации подписали обращение к главе региона Андрею Травникову с просьбой не допустить концерта.

В Петербурге отменили концерт Киркорова на Пасху
© Газета.Ru
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