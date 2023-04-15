Вышел новый документальный фильм про группу «Король и Шут»

«Яндекс Музыка» презентовала на своём YouTube-канале документальное видеоэссе «Всё ещё на троне: наследие “Короля и Шута”», в котором рассказывается о том, как культовая панк-группа «Король и Шут» повлияла на российскую музыку и культуру. Из этой документалки также можно узнать, каким на самом деле был фронтмен Михаил Горшенёв, и как снимался нашумевший сериал «Король и Шут».