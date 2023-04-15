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1 час назад

Вышел новый документальный фильм про группу «Король и Шут»

Чемпионат.comиещё 2

«Яндекс Музыка» презентовала на своём YouTube-канале документальное видеоэссе «Всё ещё на троне: наследие “Короля и Шута”», в котором рассказывается о том, как культовая панк-группа «Король и Шут» повлияла на российскую музыку и культуру. Из этой документалки также можно узнать, каким на самом деле был фронтмен Михаил Горшенёв, и как снимался нашумевший сериал «Король и Шут».

Вышел новый документальный фильм про группу «Король и Шут»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В этом видеоэссе о группе и Горшенёве рассказывают сооснователь группы «Король и Шут» Андрей Князев, продюсер Игорь «Панкер» Гудков, режиссёр сериала Рустам Мосафир, а также фанаты группы на улицах Петербурга и многие другие.

В нашей первой документальной работе мы постарались раскрыть феномен группы, которая даже спустя 30 лет покоряет чарты и завоёвывает новых

Фильмы,Рустам Мосафир,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
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