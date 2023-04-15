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30 минут назад

Полина Гагарина отказалась от главной роли в фильме «Вызов»: «Из-за графика и концертов не успеваю лететь в космос»

Popcake.tv

На днях состоялась премьера фильма «Вызов». Главную роль в ней исполнила Юлия Пересильд. Несколько дней со своим коллегой Климом Шипенко провели в космосе. Почему же в невесомость отправила именно она?

Полина Гагарина рассказала, почему отказалась от главной роли в «Вызове»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Оказалось, что на главную роль пробовались около трех тысяч женщин разных профессий. Им нужно было прочитать стихотворения Пушкина. После этого отборочного тура осталось около 20 девушек. Далее каждая из них проходила медицинскую проверку. Так, от осталось всего пять претенденток. В результате главная роль досталась Юлии. Но как оказалось, улететь в космос могла и Полина Гагарина. У девушки не только говорящая фамилия, но и прекрасные пропорции. В новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом Канале актриса рассказала, как отказалась от участия в таком проекте.

Гагарина отметила, что она действительно призывала девушек пробоваться на главную роль. После такой агитации ей позвонил продюсер и даже подходил сам Константин Львович. Они предлагали девушке стать героем «Вызова». Однако предложение Полина не приняла.

«Я просто отшутилась, что из-за своего графика и нескольких концертов подряд не успеваю полететь в космос», – рассказала она.

Фильмы,Неформат,Вызов,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Полина Гагарина,Первый канал,
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