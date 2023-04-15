Полина Гагарина рассказала, почему отказалась от главной роли в «Вызове»

На днях состоялась премьера фильма «Вызов» . Главную роль в ней исполнила Юлия Пересильд . Несколько дней со своим коллегой Климом Шипенко провели в космосе. Почему же в невесомость отправила именно она?

Оказалось, что на главную роль пробовались около трех тысяч женщин разных профессий. Им нужно было прочитать стихотворения Пушкина. После этого отборочного тура осталось около 20 девушек. Далее каждая из них проходила медицинскую проверку. Так, от осталось всего пять претенденток. В результате главная роль досталась Юлии. Но как оказалось, улететь в космос могла и Полина Гагарина. У девушки не только говорящая фамилия, но и прекрасные пропорции. В новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом Канале актриса рассказала, как отказалась от участия в таком проекте.