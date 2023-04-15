Данила Багров: кто был прототипом главного героя фильма «Брат»

Главного героя свой картины «Брат» Алексей Балабанов сделал максимально похожим на реального человека. Даже фамилия персонажа — Багров — созвучна фамилии исполнителя главной роли. Данила получился настолько живым и настоящим, что после выхода картины на экраны многие старались быть похожими на него: носили свитера крупной вязки с большим воротом, курили, пряча сигарету в ладонь…

Фото: Русская семерка Русская семерка

А был ли у Данилы Багрова реальный прототип?

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Собирательный образ

Сам Балабанов никогда не утверждал, что «срисовал» героя с какого-то конкретного человека. Хотя возможно, среди его близких и знакомых были похожие люди. Да и вообще, как известно, тяжелые времена рождают сильных людей. В 90-х таких как Багров было немало — они возвращались с Чеченской войны, на которой их кинуло государство, чтобы понять, что и на гражданке они никому не нужны.

Разочарованные и не видящие будущего, они стояли на перепутье «Или-Или»: пытаться влачить жалкое существование за копейки, что платили на разоренном заводе, или пойти в бандиты. По сути перед таким выбором оказывается и Данила Багров. И хотя в фильме он вроде бы воплощение добра с кулаками, не стоит забывать, что он преступает главную человеческую и божью заповедь: не убий…

Киллеры 90-х

Именно поэтому многие уверены, что, как минимум отчасти, образ Данилы основан на знаменитых киллерах тех времен. В качестве примера приводится Алексей Шерстобитов (Леша-Солдат) отлично владевший едва ли не всеми видами оружия и даже использовавший в своей преступной деятельности гранатомет. Или Александр Пустовалов (Саша-Солдат), отслуживший морпехом в начале 1990-х, но так и не нашедший себе в гражданской жизни иного занятия, как работа киллером.

Герой нашего времени