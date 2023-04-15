Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" стал самой кассовой экранизацией видеоигр в истории

Кассовые сборы мультфильма «Братья Супер Марио в кино» превысили $500 млн, что сделало его самой прибыльной картиной, созданной по мотивам видеоигры, за всю историю Голливуда. Об этом сообщает издание Variety.

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В США картина «Братья Супер Марио в кино» собрала $260,3 млн, а в других странах — $248,4 млн. На достижение этих результатов у мультфильма ушло всего две недели.

Отмечается, что до «Братьев Супер Марио в кино» пальма первенства принадлежала экранизации игры WarCraft. На сегодня кассовые сборы этой картины насчитывают $439 млн. В топ-3 также вошел «Покемон. Детектив Пикачу» с мировыми сборами $433 млн.