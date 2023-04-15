Иствуд нашел центральных актеров для своего последнего фильма

Сюжет «Присяжного №2» будет крутиться вокруг присяжного на суде по делу об убийстве. По ходу развития истории герой осознает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы. Он должен решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.