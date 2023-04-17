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Греки возмутились выбором темнокожей актрисы на роль Клеопатры в фильме Netflix

Издание ProNews сообщает, что анонс документального фильма Netflix «Царица Клеопатра» «вызвал ярость» греков в соцсетях.

Греки возмутились выбором темнокожей актрисы на роль Клеопатры
© Газета.Ru

Поводом для недовольства стал выбор темнокожей актрисы Адель Джеймс на роль царицы Клеопатры. Исполнительным продюсером фильма стала актриса и режиссер Джада Пинкетт Смит.

Пользователи напомнили, что Клеопатра происходила из греческой семьи и не имела никаких афроамериканских корней. «Клеопатра была македонской гречанкой, а греки не были темнокожими. Изображать ее темнокожей — исторически неверно», — цитирует издание одного из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в Египте протестуют против выхода документального проекта «Царица Клеопатра». Фильм из серии «Африканские королевы» вызвал возмущение в Египте, поскольку у Клеопатры, напоминают активисты, не было африканских корней. Под петицией против выхода фильма подписались более 50 тыс. человек.

Создателей ленты обвинили в афроцентризме и фальсификации исторических фактов.

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