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Появился русский трейлер приключенческой комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде"

Компания Capella Film представила дублированный трейлер комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде". В российский прокат этот франко-бельгийский фильм выйдет 29 июня.

Появился трейлер комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде"
© Российская Газета

Судя по трейлеру, в картине будут высмеяны все штампы о приключенческих фильмах. Главный герой Джек Мимун в исполнении Малика Бентальи ("Такси 5") - это звезда соцсетей. Прославился он благодаря тому, что какое-то время выживал на затерянном острове Вальверде. Он раздает интервью, снимается в шоу, но в какой-то момент выясняется, что ему снова нужно вернуться на остров, причем, не одному, а в компании менеджера, таинственной девушки и непредсказуемого наемника.

В фильме также снимались: Жером Коммандёр ("Неувольняемый"), Бенуа Мажимель ("Пианистка", "После меня"), Жозефин Жапи ("Поменяться местами"), Франсуа Дамиенс ("Новейший завет").

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