Появился трейлер комедии "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде"

Судя по трейлеру, в картине будут высмеяны все штампы о приключенческих фильмах. Главный герой Джек Мимун в исполнении Малика Бентальи ("Такси 5") - это звезда соцсетей. Прославился он благодаря тому, что какое-то время выживал на затерянном острове Вальверде. Он раздает интервью, снимается в шоу, но в какой-то момент выясняется, что ему снова нужно вернуться на остров, причем, не одному, а в компании менеджера, таинственной девушки и непредсказуемого наемника.