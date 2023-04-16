«Братья Супер Марио» заработали $ 670 млн за две недели

По данным Deadline, сборы мультфильма «Братья Супер Марио в кино» превысили $ 678 млн. На достижение такого впечатляющего результата ленте понадобилось 10 дней — она стартовала в прокате 5 апреля. Эксперты отмечают, что $ 330 млн авторы выручили с международного проката.

Причём к 14 апреля «Братья Супер Марио в кино» уже привлёк $ 500 млн, став самой кассовой экранизацией видеоигры в истории. Значит, всего за день мультфильм получил с проката более $ 170 млн.