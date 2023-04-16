Почему новый фильм о "Песнярах" смотрят не только за песни

Этот многосерийный фильм Первого канала - об одном из самых популярных ансамблей Советского Союза "Песняры". Будто свежим ветром красивых мелодий повеяло с экрана, а еще светлой ностальгией по 70-м с ее музыкой большой страны, когда группы одной республики любили и понимали в других, а оттого и дружбы, да и взаимопонимания между разными народами, наверное, неизбежно становилось больше...

Фото: Российская Газета Российская Газета

О новом музыкальном байопике, гастрольных буднях и нелегкой славе "Песняров" 70-80-х, об их песнях, которые по-прежнему на слуху и исполняются уже новым поколением ансамбля, с аншлагами продолжающего тур-2023 по России, обозреватель "РГ" расспросил Романа Козырева, художественного руководителя и артиста Белорусского государственного ансамбля "Песняры".

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Фильмы о себе музыканты обычно смотрят с опаской. Мол, режиссеры любят сгустить краски для эффектного сюжета, считая правду слишком скучной. Вот и Владимир Мулявин по фильму то сбрасывает на концерте 1971 года во Всеволжске со сцены микрофоны. То чуть не срывает поездку в ГДР, пока музыканты прячутся с поклонницами на "конспиративных квартирах". Было ли так на самом деле - историки по-прежнему спорят... Или правда в музыкальных байопиках все-таки менее важна, чем сюжет и хорошие песни?

Роман Козырев: На самом деле это довольно известные истории, и о Всеволжске, и о ГДР. Я много читал об этом и могу предположить, что могло такое произойти , потому что нагрузка у музыкантов в то время была колоссальной. А бытовые условия - не в пример тем, которые у нас сегодня: и переезды тяжелые, и автобусы совсем плохие...

Поэтому я уверен, что там могло хватить лишнего слова или косого взгляда, чтобы страсти закипели и Владимир Мулявин мог себя как-то не правильно повести. Но я знаю и по себе, что во время гастрольных переездов уже не до съемок и интервью.

Потому что ты готовишься к концерту и тебе важно, чтобы мысль и настрой не уходили, и ты вышел на сцену сосредоточенным и в хорошем настроении. Поэтому любое внешнее воздействие для артиста - пагубно. И Мулявин, думаю, просто убирал из зала все лишнее - то, что мешало объединить ансамбль и зрителей в одно целое. Так что, возможно, сценаристы и правы. Но я не думаю, что все было именно так...

Фильм смотрится с интересом и сопереживанием. А был ли он любопытен нынешним музыкантам "Песняров", или история группы для них - это уже дело прошлое?

Роман Козырев: Мы очень живо обсуждали сериал еще на этапе съемок, потому что они происходили в Минске: в памятных "песняровских местах", в государственной филармонии, где они начинали. Да и отрывки из фильма нам присылали его создатели. Конечно, у нас было много споров. Но мы смотрим сериал как музыканты, которые очень глубоко в этой теме. Ведь в Минске "Песняры" сегодня - это национальный бренд, как Беловежская пуща или БЕЛАЗ. И это не просто ансамбль, а целое музыкальное течение, которое до сих пор в Беларуси на самом топовом уровне. А еще - это целая школа, и музыканты первого поколения для нас это конечно - наши кумиры.

И нам было интересно, какие песни они пели, как делали аранжировки, а режиссеру и сценаристу были важнее личная жизнь артистов, бытовые моменты гастролей, детство, что привлекло в музыку... И от некоторых деталей на экране, честно говоря, мы были просто в шоке.

Но, безусловно, режиссер и сценарист - талантливые, да и актеры подобраны хорошо.

Соцсети тоже хвалят "За полчаса до весны", но не понимают, отчего снимали очень долго?

Роман Козырев: Когда мы сообщили, что готовится премьера и начались съемки, то соцсети буквально взорвались: люди торопили, ну когда же премьера? Но появились проблемы с авторскими разрешениями на музыку и некоторые песняровские песни. Поэтому премьера долго откладывалась. Зато и интерес к фильму подогревался: не только наш, но большой армии поклонников "Песняров". И теперь мы получаем огромное количество отзывов. Многие пишут, что это прекрасный сериал и многие даже ждут его продолжения. И мои личные ожидания он оправдал: фильм интересно смотреть, ведь режиссер со сценаристом попали в более широкую аудиторию.

Они помогли многим понять "Песняров", которые в 70-е были ансамблем элитарным - для понимающей и очень вдумчивой публики. Ведь эти музыканты не боялись крупных форм, а Мулявин уходил от простоты к более сложным композициям, воспитывая слушателя своими экспериментами.

Недавно вышел сериал о других музыкальных звездах - "Король и Шут", в котором главный герой показан настолько негативно, пусть и выигрышно для сценария, что его вдова Ольга Горшенева была в шоке от фильма. Да и я, неплохо знавший Михаила "Горшка" Горшенева, оказался удивлен некоторыми однозначными оценками его характера. В "За полчаса до весны" было тоже несколько неожиданных взглядов на главного героя - Владимира Мулявина...

Роман Козырев: Очень сложно однозначно показать такую глыбу, личность как Владимир Мулявин. В его жизни, как мы знаем по рассказам и мемуарам, было много чего: взлетов, падений, непониманий каких-то коллег. И это, безусловно, не просто, такие трагические моменты, которые он очень переживал: менялись люди, уходили знаковые солисты... И я рад, что режиссер и сценарист работали в тандеме с семьей Владимира Мулявина, и очень важно, что фильм не выходит на конфликте с его родными, которые знали ситуацию лучше всех... Они могли повлиять на тот или иной эпизод, но не стали этого делать. Мы, нынешние "Песняры", тоже знаем детей Мулявина: Марину, Ольгу и Валерия - они все прекрасные люди. И я рад, что вы описываете ситуацию с фильмом "Король и Шут". В случае с нашим сериалом больше благосклонных отзывов и потому, что дочь Владимира Мулявина - Марина - была его главным консультантом. Даже в степени похожести эпизодов фильма и реальных событий были учтены ее многие советы и наблюдения. В актере, сыгравшем Владимира Мулявина, она узнавала своего отца и даже порой просила съемочную группу: "Позвольте мне остаться с моим папой наедине". А потом объясняла ему что-то, пока другие не слышали. Вот эти моменты, по-моему, и делают "За полчаса до весны" сильнее. Потому что правда всегда выигрышнее смотрится в таких фильмах.

Нынешние "Песняры" тоже поют и "Вологду", и "Алесю", и "Александрыну" и "Березовый сок"... Предлагали ли вы режиссеру тоже спеть в фильме "За полчаса до весны", ради преемственности поколений?

Роман Козырев: Я знаю, что многие песни для фильма были взяты оригинальные - в исполнении первого поколения "Песняров" 70-х. Сделан был хороший мастеринг. И я слышу, как прекрасно звучит голос Владимира Мулявина. Повторить его - очень сложно. Повторить Анатолия Кашепарова - очень сложно. Хрустальный голос Леонида Борткевича и Владислава Мисевича, Владимира Николаева - тоже! Это абсолютно уникальные личности.