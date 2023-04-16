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1 час назад

Названы самые провальные фильмы 2022 года

Мария Иглина

Журналисты Deadline назвали пять самых провальных в финансовом плане фильмов 2022 года. Список опубликован на сайте издания.

Названы самые провальные фильмы 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Вавилон"Кадр из фильма "Вавилон"

Так, на первом месте оказался мультфильм Disney "Странный мир", убыток которого составил 152 миллиона долларов. На втором месте расположился комедийный детектив "Амстердам", который ушел в минус на 108 миллионов долларов. Третье место – мультфильм "Базз Лайтер" (в минусе на 106 миллионов долларов.

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Также в рейтинге оказались фильмы "Двойная петля" и "Вавилон" с убытками 89 и 87 миллионов долларов соответственно.

Ранее "Рамблер" писал о пяти фильмах, которые не спасли от провала даже звезды.

Фильмы,Вавилон,Стивен Сигал,Walt Disney,
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