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Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием

Американский актер Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием. Об этом пишет сайт ComicBook.

Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием
© Lenta.ru

Артист выделил топ-пять картин. На первую строчку рейтинга он поставил триллер «Свинья» 2021 года. На втором месте расположился хоррор «Мэнди» 2017 года, далее — «Воскрешая мертвецов» 1999 года, четвертую строчку занял фильм «Плохой лейтенант» 2009 года , пятую — лента «Джо» 2013-го. Также Кейдж упомянул фильм «Без лица», отметив, что это серьезная работа.

Ранее сообщалось, что Кейдж отказался сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. Актер отметил, что предпочитает художественные и независимые картины разного рода фильмам киновселенной, однако считает, что в индустрии «места хватит всем».

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