Американский актер Николас Кейдж составил рейтинг любимых фильмов со своим участием. Об этом пишет сайт ComicBook.

Артист выделил топ-пять картин. На первую строчку рейтинга он поставил триллер «Свинья» 2021 года. На втором месте расположился хоррор «Мэнди» 2017 года, далее — «Воскрешая мертвецов» 1999 года, четвертую строчку занял фильм «Плохой лейтенант» 2009 года , пятую — лента «Джо» 2013-го. Также Кейдж упомянул фильм «Без лица», отметив, что это серьезная работа.