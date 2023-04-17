"Супербратья Марио" собрали 678 млн долларов

Вторые выходные проката существенно нарастили общую кассу мультфильма "Супербратья Марио" ) - с 377 до 678 млн долларов. Киноадаптация игры Nintendo от Illumination, вероятно, преодолеет планку в 1 млрд долларов, пишет Deadline.

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Картина уже стала самым успешным релизом 2023 года, оставив позади фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" с 474 млн долларов и "Крид 3" с 425 млн долларов.