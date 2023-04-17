$81.50-0.1790.16+0.16

"Супербратья Марио" собрали 678 млн долларов и стали самой кассовой премьерой мультфильма

Вторые выходные проката существенно нарастили общую кассу мультфильма "Супербратья Марио" ) - с 377 до 678 млн долларов. Киноадаптация игры Nintendo от Illumination, вероятно, преодолеет планку в 1 млрд долларов, пишет Deadline.

"Супербратья Марио" собрали 678 млн долларов
© Российская Газета

Картина уже стала самым успешным релизом 2023 года, оставив позади фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" с 474 млн долларов и "Крид 3" с 425 млн долларов.

Джек Блэк (озвучил Боузера) даже предложил позвать в сиквел Педро Паскаля на роль Варио.

Режиссеры проекта - Аарон Хорват и Михаэль Еленик ("Юные титаны, вперед!"), сценарий - Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Героев озвучили Крис Прэтт, Сет Роген, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий