"Супербратья Марио" собрали 678 млн долларов и стали самой кассовой премьерой мультфильма
Вторые выходные проката существенно нарастили общую кассу мультфильма "Супербратья Марио" ) - с 377 до 678 млн долларов. Киноадаптация игры Nintendo от Illumination, вероятно, преодолеет планку в 1 млрд долларов, пишет Deadline.
Картина уже стала самым успешным релизом 2023 года, оставив позади фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" с 474 млн долларов и "Крид 3" с 425 млн долларов.
Джек Блэк (озвучил Боузера) даже предложил позвать в сиквел Педро Паскаля на роль Варио.
Режиссеры проекта - Аарон Хорват и Михаэль Еленик ("Юные титаны, вперед!"), сценарий - Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Героев озвучили Крис Прэтт, Сет Роген, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.