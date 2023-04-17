13 лучших мультфильмов о животных

Животное царство прекрасно в своём разнообразии, настолько прекрасно, что его представителей регулярно показывают в анимационных проектах.Тлум.Ру в своей подборке рассказывает о 13 лучших полнометражных мультфильмах о животных. Тех, кто прочитает материал до конца, ждёт приятный бонус.

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Поговаривают, львам в клетке не место, или в вольере, да вообще в «неволе», в какие бы рамки она не пыталась уместиться. Ещё есть подозрение, что любое путешествие лучше проходит в компании, когда урон при непредвиденных обстоятельствах равномерно распределяется между всеми друзьями. И далее по списку. Из одного мультфильма в целую франшизу — так Алекс и его ко стали привычными героями непредсказуемых, опасных и крайне юморных сцен, связанных общим сюжетом. Что вы там говорите? Волки в цирке не выступают? Ну и отлично, львам больше места.

Трагичная в своей идеальности история о том, как каждый ребёнок учится быть самостоятельным и делать первым шаги на трясущихся ногах. Взросление — тот самый процесс, против которого живые существа пока не в силах выстоять. И это прекрасно, от юного и пугливого Бэмби остаётся лишь воспоминание, когда на экране появляется взрослая версия героя. Человек в мультфильме представлен как злейший враг, учитывая, что браконьерский промысел процветает и по сей день — спорить не приходится. Бэмби, однако, постучит копытцами и со всем справится. Даже в сиквеле.

Пластилиновая классика с историческим привкусом. Сперва напомним, что в разработке на данный момент находится прямое продолжение истории из разряда «old but gold». Ну что же, вы любите яичницу? Или куриные крылышки? Ой, давайте сформулируем мысль иначе: а мечтают ли курицы-несушки о свободе? Вполне себе мечтают, сатиристическая история о пернатом бунте делает всё — доказывает, показывает, вызывает у зрителей разнообразные по своему спектру эмоции.

Из тёплых куриных домиков перемещаемся в городские джунгли. Туда, где сотни тысяч домашних животных: кошки, собаки, игуаны, кролики, хомячки и прочие создания, которым, в общем-то, только и нужно, что вовремя есть, чтоб у них в загонах, аквариумах или лотках убирались, а хозяева либо были крайне контактные, либо фш-ш-ш не трогайте без разрешения. Отличный пример того, как требуется терпение и труд в желании подружить двух псов — «старого» и «нового». Только, пожалуйста, постарайтесь присутствовать при их попытках работать сообща, а то мало ли, куда их жизнь заведёт. Кстати, во второй части показали, что не каждый дикий зверь может быть домашним, зато в каждом домашнем нет-нет да проснётся что-то дикое. На секундочку, не дольше!

Мамонты вымерли? Только не в наших сердцах, сумевших найти долголетний покой во франшизе «Ледниковый период», которая недавно завершилась, да-да, окончательно и бесповоротно. Спасти человеческого младенца силами мамонта, ленивца и саблезубого тигра — звучит, как непроходимый квест. Тут ещё и белка с орехами на уме. И, ну, тот самый ледниковый период. Зрители настолько распереживались о дальнейшей судьбе троицы, что главы студии решили: продолжению быть. И не одному. С подобным выбором не прогадал вообще никто.

Это практически история о Ромео и Джульетте, только строго в дружеском ключе. Юные представители разных видов встречаются, знакомятся, дружатся и познают вместе общие проблемы. Лисёнку требуется свобода, пёсику — доверие со стороны людей. Всё мило, красиво и то самое слезливое расставание неизбежно. Кстати, у мультфильма есть продолжение, которое… несколько смазывает общую концепцию первой части. Важно помнить, что не всем сиквелам суждено стать стоящими.

Котики, котики, вы любите котиков? Ведь здесь их великое множество. Трое карапузов с разными характерами, взрослые возлюбленные, музыка и мошенничество. Не переживайте, милые лапки ни в чём страшном не замешаны, основную массу проделок, как обычно, устраивают или же пытаются устроить люли. Тем, кто до просмотра мультфильмов, не испытывал к котам нежных чувств, придётся изменить предпочтения. Точнее, они изменятся сами — слишком уж умилительные герои и их поведение.

№ 8: «Дорога домой»

Оказывается, выбраться из неволи может захотеться совсем по другим обстоятельствам. К примеру, героям мультфильма «Дорога домой» от повсеместно известного стримингового сервиса пришло в голову, что они устали быть плохими в глазах людей. Так, ядовитая и опасная компания вместе с крайне острым на язык коалой отправляется дом искать. Дом, милый дом. До него ещё доползти бы, хоть как-то дотащиться и не попасться при этом в сочок бывшего владельца.

Коровки говорят «му-у»? Неа, конкретно эти коровки говорят, что не готовы отдавать свою родную ферму. Говорят и начинают предпринимать активные попытки к спасению дома, земля под которым скоро отойдёт в другие руки. Вдохновляющая история стала предпоследней для студии Disney, исполненная в традиционном 2D-стиле. Классика, о которой остаётся вспоминать с улыбкой на губах.

Так чей же на самом деле сын Симба до рассвета? Мамы? Папы? Так или иначе, но невозможно не вспомнить данный мультфильм, ставший культовым, продолжившийся как франшизой из полнометражных мультфильмов и мультсериалов, а заодно и современным переосмыслением. Быть царём — не так-то просто. С другой стороны, никто не обещал другого.

Собака — друг человека. Верный помощник, мощный, выносливый (хотя здесь заметим, что всё зависит от породы), жизнерадостный и крайне сообразительный. Кто не влюбился в Балто из одноимённого мультфильма, тот точно проспал половину сюжета — один пёс без какой-либо значимой репутации стал вожаком, сумел через снег и льды довезти спасающее жизни лекарство и стать легендой. Кстати, есть ещё и Тото, чью историю студия Disney тоже экранизировала. Правда, в фильме. И два сиквела о Балто, как обычно, в наличии.

Мультфильм, начинающийся жестоко, повествует о том, как человеческая душа и мысли могут трансформироваться в лучшую сторону. От слёз зрители переходят к смеху — это поражает и настраивает на позитив. Да, некоторый урон невозможно восполнить — не стоит на этом зацикливаться, всегда важно стараться не повторить прошлых ошибок. И быть добрее к детям! Мишек же мы настоятельно рекомендуем избегать, в реальности они, увы, не так милы, как в мультфильмах. Здесь тоже есть продолжение.

Мы уже говорили об историях с собаками, однако любовь Леди и Бродяги — нечто совершенно другое, на новом уровне, да, несмотря на то, что мультфильму почти 70 лет. Хотя мышиная студия сделала попытку его переиначить через live-action версию, оригинал сложно затмить. И раз это сложно, то он считается незабываемым.

Без второй части не обошлись. Итак, хватило вам мультфильмов? Или нет. Возможно, в этой подборке вы только и думали: где же антропоморфные животные? Так и быть, раз думали, то мы, как профессиональные умельцы по чтению мыслей, продолжаем звериный концерт.

Вот она — крольчиха Джуди в большом городе, готовая… Э, нет, погодите, не такая уж и готовая. Начинает Джуди тухнуть в рутинной работе по выдаче штрафов за парковку, где встречает своего невольного будущего напарника лиса Ника. Настоящее чудо, ага. Даже чудастее чем лихорадка, нападающая на случайных животных и желающая их дикими.

Ешь, пой, люби. И не забывай участвовать в конкурсах талантов. Мало того, что в мультфильме показывают бытовые проблемы антропоморфных животных, ещё и не забывают перепевать идеальные для сюжета песни. Простите, но когда Джонни начинает петь «I'm still standing» — невозможно оторваться от экрана, это очевидный показатель крутости проекта. Здесь в наличии сиквел, где проблемы не сильно меняются, зато куш становится внушительным.

Среди животного пласта анимации найдётся и аналог спортивным аниме. Нельзя не вспомнить о По и том, как он медленно и верно шёл к успеху, то и дело встречаясь с разного ранга злодеями, будущими друзьями и просто впечатляющими персонажами. Один из самых мудрых героев — мастер Угвэй — источник мотивирующих цитат, к примеру: Внутренний покой, внутренний покой… Чешется нос.

Что сказать? Не зря лисам в сказках принято не доверять. Вы не подумайте, мистер Фокс заботится о благополучии своего семейства, он даже в какой-то момент заканчивает с не самыми легальными делишками. Становится настоящим семьянином. Так нет же, судьба решает иначе — приходится Фоксу в компании своих единомышленником показать людям, кто в доме хозяин. Продовольствие делить — не в носу ковырять.

Противоборство людям было, противоборство других видам животных тоже. Чего не было? Точнее, что можно интересно совместить? Вражду мышей и медведей, а заодно непреодолимое желание проявлять себя через творчество. Это мультфильм о встрече двух одиночеств — художницы и музыканта, оба в патовом положении. И оба не готовы мириться с судьбой, которую им сородичи уготовили. Получится ли победить? Конечно, не даром у мультфильма не так давно вышел сиквел — всё ещё камерный и близкий сердцу.