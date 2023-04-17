$81.50-0.1790.16+0.16
6 минут назад

Фильмы о Чуковском и Маяковском снимут на киностудии имени Горького

Газета.Ruиещё 4

Два полнометражных игровых фильма о поэте Владимире Маяковском и детском писателе Корнее Чуковском снимут на Киностудии им. М. Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Фильмы о Чуковском и Маяковском снимут на киностудии имени Горького
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гендиректор киностудии Юлиана Слащева напомнила, что в 2023 году исполняется 130 лет со дня рождения Маяковского. «О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны», — уточнила она.

Первый байопик будет посвящен трудным отношениям Маяковского и его музы Лили Брик во время съемок немого фильма «Закованная фильмой», а второй — периоду, когда молодой Чуковский писал детскую поэму «Крокодил». Фильм о Чуковском планируется назвать «Корней и Крокодил», о Маяковском — «Закованные фильмом».

Поэму «Крокодил» Чуковский написал в 1916-1917 годах, впервые она была издана в 1917 году под названием «Ваня и Крокодил». Картину «Закованная фильмой» режиссера Никандра Туркина о сошедшей с экрана балерине сняли в 1918 году в Петрограде в киноателье «Нептун». Маяковскому фильм не понравился, его копий не сохранилось.

В октябре 2022 года в российский прокат вышел поэтический байопик Клима Шипенко о другом важном русском поэте начала XX века Сергее Есенине с Александром Петровым в главной роли.

Фильмы,Клим Шипенко,Юлиана Слащева,Александр Петров,Сергей Есенин,Корней Чуковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий