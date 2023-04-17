Фильмы о Чуковском и Маяковском снимут на киностудии имени Горького

Два полнометражных игровых фильма о поэте Владимире Маяковском и детском писателе Корнее Чуковском снимут на Киностудии им. М. Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

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Гендиректор киностудии Юлиана Слащева напомнила, что в 2023 году исполняется 130 лет со дня рождения Маяковского. «О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны», — уточнила она.

Первый байопик будет посвящен трудным отношениям Маяковского и его музы Лили Брик во время съемок немого фильма «Закованная фильмой», а второй — периоду, когда молодой Чуковский писал детскую поэму «Крокодил». Фильм о Чуковском планируется назвать «Корней и Крокодил», о Маяковском — «Закованные фильмом».

Поэму «Крокодил» Чуковский написал в 1916-1917 годах, впервые она была издана в 1917 году под названием «Ваня и Крокодил». Картину «Закованная фильмой» режиссера Никандра Туркина о сошедшей с экрана балерине сняли в 1918 году в Петрограде в киноателье «Нептун». Маяковскому фильм не понравился, его копий не сохранилось.