6 знаковых ролей Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне (Техас), когда девочке исполнилось 4 года, ее семья переехала в Чарльстон (Западная Вирджиния).

© Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей»

Окончив школу, Дженнифер поступила в университет Денисона на факультет химии. Но с наукой свою жизнь девушка все же не связала: Гарнер начала посещать курсы актерского мастерства и решила стать актрисой.

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Дженнифер переехала в Нью-Йорк, где устроилась работать в театр и начала заниматься дубляжом. Позже, решив строить карьеру в кино, переехала в Лос-Анджелес, где получила роль в своем первом фильме «Зоя». О самых известных фильмах с участием Дженнифер Гарнер читайте в материале «Рамблера».

«Где моя тачка, чувак?»

Молодежная комедия о приключениях двух лоботрясов, которые ничего не помнят, проснувшись после бурной вечеринки, принесла Дженнифер Гарнер настоящую известность. Партнером актрисы на съемочной площадке стал Эштон Катчер.

«Перл Харбор»

В знаменитой романтической военной драме о двух друзьях-летчиках Дженнифер исполнила роль медсестры Сандры. Роль не была главной, но стала весьма яркой и значимой для актрисы. Причем значимой не только в профессиональном плане, но и в личном. На съемках Гарнер познакомилась с исполнителем одной из главных ролей Беном Аффлеком, который позже станет мужем актрисы. Правда, искра между ними проскочит во время работы над другим фильмом.

«Шпионка»

В 2001 году на экраны вышел сериал, в котором Дженнифер Гарнер исполнила главную роль секретного агента ЦРУ Сидни Бристоу. За эту роль актриса была удостоена премии «Золотой глобус» (за лучшую женскую роль в сериале) и Премии гильдии киноактеров США. Сериал оказался весьма популярным, было снято еще четыре сезона.

«Сорвиголова»

В экранизации комиксов Marvel о слепом супергерое Гарнер сыграла главную роль Электры (позже об этой героине снимут отдельный фильм). Партнером актрисы снова стал Бен Аффлек. По сценарию между актерами случился поцелуй и именно тогда между ними, как говорила Дженнифер, проскочила искра. Правда, на тот момент Аффлек собирался жениться на другой Дженнифер, Лопес, но свадьба не состоялась. Через некоторое время Гарнер и Аффлек начали встречаться, а в 2005 году поженились.

«Из 13 в 30»

Романтическая комедия, в которой Дженнифер Гарнер исполнила главную роль подростка Дженны Ринк, мечтающей стать крутой и красивой, стала еще одной знаковой ролью актрисы. Дженна загадывает желание стать взрослой и наутро просыпается успешной тридцатилетней женщиной, главным редактором модного журнала. Правда, за прошедшие 17 лет, о которых Дженна ничего не знает, она стала настоящей стервой. Удастся ли ей что-то изменить в своей судьбе?

«Далласский клуб покупателей»