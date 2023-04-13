Лучшие фильмы и сериалы с Роном Перлманом

Американский актер еврейского происхождения Рон Перлман отмечает день рождения — 13 апреля ему исполняется 73 года. Его дебют в кино состоялся в картине «Борьба за огонь» (1981), и после еще нескольких эпизодических ролей в фильмах и телесериалах он получил главную роль в сериале «Красавица и чудовище», где сыграл чудовище Винсента. За эту работу Рон получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный актер».

Фото: Кадр из фильма "Хеллбой: Герой из пекла" Кадр из фильма "Хеллбой: Герой из пекла"

В честь праздника собрали лучшие фильмы и сериалы с участием Перлмана, которые прославили его на весь мир.

Видео дня

«Город потерянных детей» (1995)

В замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей превращает их сны в свои собственные. Однако все меняется, когда в поисках пропавшего младшего брата в Город потерянных детей приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.

«Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

В результате исследования оккультных ритуалов в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский режим, удается поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь переломить ход Второй мировой войны. Но в научную лабораторию тайно проникает отряд союзников и поворачивает это мистическое и грозное оружие против нацистов. Однако никто из участников эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего мира после открытия окажутся неподвластны людям, и им придется столкнуться с существами еще более опасными, чем Демон Ада.

«Сыны анархии» (2008 – 2014)

Сериал рассказывает о клубе байкеров, которые пытаются защитить свой городок от наркотиков, проституции и дурного влияния извне, хотя сами грешат торговлей оружием. Молодой лидер клуба Кларенс Морроу по кличке Клей не слишком уверен в том, что выбрал правильный путь, и пытается что-то изменить к неудовольствию своих мамы и отчима.

«Время ведьм» (2010)

XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены. Шестеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие.

«Десница божья» (2014 – 2017)

В центре сюжета — коррумпированный судья Пернелл Харрис, который после нервного срыва начинает верить, что Бог тем самым направил его на путь самосуда. Для сумасшествия у мужчины есть повод — его сын Пи Джей лежит в коме после неудачной попытки самоубийства. Прогнозы медиков совсем не обнадеживают — Харрис-младший уже никогда не придет в себя. Единственным, кто верит, что молодой человек еще может очнуться, остается его отец. Более того, внезапно ударившись в религию благодаря парочке миссионеров-мошенников, Пернелл начинает слышать голос сына…