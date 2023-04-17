Вышел международный тизер сиквела боевика "Рискованные гонки"

Комедийный боевик стал продолжением фильма «Рискованные гонки» 1991 года. Согласно источнику, оба фильма будут показаны на Каннском кинофестивале.

В продолжении к своим ролям вернулись Швайгер, Тина Руланд и Майкл Кесслер. В каст картины также вошли Тим Оливер Шульц, Луна Швайгер, Мориц Бляйбтрой, Нилам Фарук и Вотана Вильке Меринга. По сюжету Берти (Швайгер) оставил карьеру гонщика и стал управляющим автомастерской и картингом. Когда банк угрожает лишить Берти права выкупа бизнеса, он планирует решить финансовые проблемы с помощью победы в гонке.