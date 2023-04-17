Вышел международный тизер сиквела боевика "Рискованные гонки" с Тилем Швайгером
Компания Picture Tree Intl. получила права на международные продажи фильма «Рискованные гонки: Наследие» («Manta Manta: Legacy»), режиссером которого является Тиль Швайгер. Тизер ленты с субтитрами на английском языке опубликовал портал Variety.
Комедийный боевик стал продолжением фильма «Рискованные гонки» 1991 года. Согласно источнику, оба фильма будут показаны на Каннском кинофестивале.
Выпущенный компанией Constantin Film Verleih 30 марта фильм «Рискованные гонки: Наследие» собрал более 800 тыс. просмотров за первую неделю проката в Германии.
В продолжении к своим ролям вернулись Швайгер, Тина Руланд и Майкл Кесслер. В каст картины также вошли Тим Оливер Шульц, Луна Швайгер, Мориц Бляйбтрой, Нилам Фарук и Вотана Вильке Меринга. По сюжету Берти (Швайгер) оставил карьеру гонщика и стал управляющим автомастерской и картингом. Когда банк угрожает лишить Берти права выкупа бизнеса, он планирует решить финансовые проблемы с помощью победы в гонке.
Ранее сообщалось, что Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме.