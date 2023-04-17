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Вышел международный тизер сиквела боевика "Рискованные гонки" с Тилем Швайгером

Компания Picture Tree Intl. получила права на международные продажи фильма «Рискованные гонки: Наследие» («Manta Manta: Legacy»), режиссером которого является Тиль Швайгер. Тизер ленты с субтитрами на английском языке опубликовал портал Variety.

Вышел международный тизер сиквела боевика "Рискованные гонки"
© Газета.Ru

Комедийный боевик стал продолжением фильма «Рискованные гонки» 1991 года. Согласно источнику, оба фильма будут показаны на Каннском кинофестивале.

Выпущенный компанией Constantin Film Verleih 30 марта фильм «Рискованные гонки: Наследие» собрал более 800 тыс. просмотров за первую неделю проката в Германии.

В продолжении к своим ролям вернулись Швайгер, Тина Руланд и Майкл Кесслер. В каст картины также вошли Тим Оливер Шульц, Луна Швайгер, Мориц Бляйбтрой, Нилам Фарук и Вотана Вильке Меринга. По сюжету Берти (Швайгер) оставил карьеру гонщика и стал управляющим автомастерской и картингом. Когда банк угрожает лишить Берти права выкупа бизнеса, он планирует решить финансовые проблемы с помощью победы в гонке.

Ранее сообщалось, что Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме.

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