Фильм "Супербратья Марио" стал самой прибыльной адаптацией видеоигры
Недооценённый критиками мультфильм "Супербратья Марио" неожиданно стал не только самым громким релизом за год, но и самой прибыльной киноадаптацией видеоигры в мире. Как сообщает зарубежная пресса, мультфильм о братьях-сантехниках преодолел отметку в 500 млн долларов, которую ранее едва не перешагнул "Варкрафт" (439 млн долларов).
Успех повышает вероятность появления сиквела с новым антигероем - Варио (его может озвучить Педро Паскаль).
Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Героев озвучили Крис Прэтт, Сет Роген, Блэк Джек, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.