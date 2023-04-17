Фильм "Супербратья Марио" стал самой прибыльной адаптацией видеоигры

Недооценённый критиками мультфильм "Супербратья Марио" неожиданно стал не только самым громким релизом за год, но и самой прибыльной киноадаптацией видеоигры в мире. Как сообщает зарубежная пресса, мультфильм о братьях-сантехниках преодолел отметку в 500 млн долларов, которую ранее едва не перешагнул "Варкрафт" (439 млн долларов).