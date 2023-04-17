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Фильм "Супербратья Марио" стал самой прибыльной адаптацией видеоигры

Недооценённый критиками мультфильм "Супербратья Марио" неожиданно стал не только самым громким релизом за год, но и самой прибыльной киноадаптацией видеоигры в мире. Как сообщает зарубежная пресса, мультфильм о братьях-сантехниках преодолел отметку в 500 млн долларов, которую ранее едва не перешагнул "Варкрафт" (439 млн долларов).

Фильм "Супербратья Марио" стал самой прибыльной адаптацией видеоигры
© Российская Газета

Успех повышает вероятность появления сиквела с новым антигероем - Варио (его может озвучить Педро Паскаль).

Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Героев озвучили Крис Прэтт, Сет Роген, Блэк Джек, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.

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