На Киностудии Горького снимут два новых игровых фильма

"Корней Чуковский совершил революцию в нашей детской литературе, и первым его хитом стал написанный шутя "Крокодил". Наш фильм о том, как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей, среди которых был и Маяковский. Последний был не только гениальным поэтом. В 1918 году он с энтузиазмом написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они снялись в картине "Закованная фильмой", но что-то пошло не так. Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съемочной площадке этого фильма и параллельно в их жизнях. Будет очень интересно, ведь эта пара до сих пор остается одной из самых обсуждаемых", - рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.