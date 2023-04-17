На Киностудии Горького снимут два новых игровых фильма

Киностудии им. М. Горького готовится к производству сразу двух полнометражных игровых фильмов о легендах советской литературы Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Картины не будут классическими биографиями: одна из них покажет отношения Маяковского с его неизменной музой Лилей Брик во время съемок немого фильма "Закованная фильмой", а сюжет второй ограничится периодом, когда молодой Чуковский написал свою первую детскую поэму "Крокодил".
"Киностудия работает над двумя проектами со знаковыми героями для всех людей в нашей стране. Это не преувеличение, ведь речь об авторе детских произведений Корнее Чуковском и крупнейшей фигуре в поэзии XX века Владимире Маяковском, 130 лет со дня рождения которого исполняется в этом году. О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны. Сейчас, когда растет национальное самосознание, для киностудии важно снова исследовать судьбы великих людей в отечественной истории", - говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.
Оба проекта находятся на этапе разработки. Фильм о Чуковском носит рабочее название "Корней и Крокодил", история о Маяковском разрабатывается под названием "Закованные фильмом".
"Корней Чуковский совершил революцию в нашей детской литературе, и первым его хитом стал написанный шутя "Крокодил". Наш фильм о том, как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей, среди которых был и Маяковский. Последний был не только гениальным поэтом. В 1918 году он с энтузиазмом написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они снялись в картине "Закованная фильмой", но что-то пошло не так. Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съемочной площадке этого фильма и параллельно в их жизнях. Будет очень интересно, ведь эта пара до сих пор остается одной из самых обсуждаемых", - рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
Сказочная поэма "Крокодил" была написана Корнеем Чуковским в 1916-1917 годах. Известно, что первую часть он сочинил для своего сына, у которого болели зубы. Впервые издана в 1917 году под названием "Ваня и Крокодил" в приложении к журналу "Нива" "Для детей". К тому времени Чуковский уже был успешным литературным критиком, переводчиком и литературоведом.
Немой художественный фильм "Закованная фильмой" режиссера Никандра Туркина был снят в 1918 году в Петрограде в киноателье "Нептун". По сюжету, главный герой - художник, он обладает способностью видеть суть людей, но его это тяготит. Однажды художник влюбляется в образ балерины из фильма, и девушка сходит с киноэкрана в реальный мир. Маяковскому не понравилась реализация его замысла. Фильм шел в прокате, но ни одной его копии не сохранилось, несколько забракованных кусков пленки хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов.