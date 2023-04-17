Фильм "Вызов" покажут за рубежом и в новых регионах России

Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал, что первый снятый в космосе фильм «Вызов» покажут 20 апреля не только в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Верещагина, «Вызов» одновременно с Россией выйдет на территории Сербии. «27 числа выходит во всех странах Ближнего Востока… Также ведем переговоры с китайцами», — уточнил он. Кроме того, добавил он, картина выйдет и в новых регионах России одновременно с общероссийской премьерой.

«Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Он рассказывает о женщине-враче, отправляющейся на орбиту спасать космонавта.