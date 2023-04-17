Трейлер фильма "Марвелы" собрал рекордное количество дизлайков

Спустя пять дней после релиза количество дизлайков под роликом превысило 600 тысяч, хотя положительных реакций при этом всего 486 тысяч. По сюжету фильма Ниа Дакосты, три героини со сверхспособностями, Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Моника Рамбо и Камала Хан (Мисс Марвел) объединяются и пытаются справиться с тем, что при каждом применении силы они меняются телами.