Трейлер фильма "Марвелы" собрал рекордное количество дизлайков среди блокбастеров Marvel
Дебютный трейлер супергеройского фильма «Марвелы» про трех супергероинь побил антирекорд по дизлайкам среди блокбастеров студии Marvel.
Спустя пять дней после релиза количество дизлайков под роликом превысило 600 тысяч, хотя положительных реакций при этом всего 486 тысяч. По сюжету фильма Ниа Дакосты, три героини со сверхспособностями, Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Моника Рамбо и Камала Хан (Мисс Марвел) объединяются и пытаются справиться с тем, что при каждом применении силы они меняются телами.
Действие сериала разворачивается после событий мини-сериала «Мисс Марвел». Главные роли исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани. Кроме того, в картине сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Пак Со Джун, Зави Эштон и др.
Мировая премьера «Марвелов» состоится 10 ноября 2023 года.