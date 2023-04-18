Фото: Уилл Смит и Мартин Лоуренс на площадке "Плохих парней 4"
Жизнерадостными кадрами со съемочной площадки фильма "Плохие парни 4" в Атланте поделилось издание Daily Mail. На них запечатлены исполнители главных ролей - Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а также Джон Сэлли.
О возобновлении работы над проектом стало известно в конце января из соцсетей Смита. Производство фильма было заморожено после скандальной выходки Смита на церемонии вручения премии "Оскар".
Российская газета
Хотя затем актер рассыпался в извинениях, а позднее рассказывал о событии со слезами на глазах, пострадали многие проекты с его участием.
Была приостановлена работа над фильмом по автобиографии Смита, сам актер покинул Киноакадемию и едва не потерял "Оскар" за лучшую мужскую роль.