Фото: Уилл Смит и Мартин Лоуренс на площадке "Плохих парней 4"

Жизнерадостными кадрами со съемочной площадки фильма "Плохие парни 4" в Атланте поделилось издание Daily Mail. На них запечатлены исполнители главных ролей - Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а также Джон Сэлли.

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О возобновлении работы над проектом стало известно в конце января из соцсетей Смита. Производство фильма было заморожено после скандальной выходки Смита на церемонии вручения премии "Оскар".

Российская газета

Хотя затем актер рассыпался в извинениях, а позднее рассказывал о событии со слезами на глазах, пострадали многие проекты с его участием.